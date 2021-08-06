Что мы узнаем о грядущем российском фильме о космосе

члены Миссия МКС-66. Слева направо: актриса Юлия Пересильд, командир Антон Шкаплеров, и фильм Режиссер Клим Шпенко. картина : Роскосмос

Российский актер и режиссер в настоящее время тренируется, поскольку пара готовится к съемкам на борту Международной космической станции в конце этого года. Появляются новые подробности о проекте, такие как сюжет фильма и предполагаемое участие российских космонавтов.

Рабочее название фильма: Везувий, что в переводе с английского означает «вызов», и если все пойдет по плану, это будет первый фильм, в котором будут показаны сцены, снятые в космосе. В роли режиссера картины 37-летнего Клима Шипенко сыграет Юлия Пересильд, 35-летняя актриса, выбранная из тысяч участников, подавших онлайн-заявки на главную роль. В настоящее время планируется, что Шипенко и Пересильд отправятся на Международную космическую станцию ​​в октябре на борту космического корабля “Союз МС-19”.

Юлия Пересильд, которая сыграет Ксению в грядущем фильме, сейчас готовится. В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. картина : Роскосмос

Шипенко вместе с исполнительным продюсером Константином Эрнстом из Первого канала недавно участвовали в презентации финансирования, во время которой команда попросила у российских финансистов 400 миллионов рублей (5,4 миллиона долларов), таких как SpaceNews. Отчеты. Продюсерами фильма являются Первый канал, Роскосмос и Yellow & Black & White (телевизионная киностудия), но, похоже, для продвижения вперед нужны дополнительные деньги.

Во время этого предложения о финансировании команда раскрыла несколько новых подробностей о проекте, включая сюжет. Как написал Тони Куинн в SpaceNews:

Шипенко сообщил, что сценарий все еще редактируется, но в сюжете участвует космонавт, у которого остановка сердца во время прогулки в космосе, и, хотя он выжил, ему понадобится операция, чтобы убедиться, что он сможет справиться с возвращением Союза на Землю. Кардиохирурга Женю нужно отправить на МКС всего за несколько недель, чтобы подготовиться к полету.

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Похоже на настоящий ясень. Но как Роскосмос Я признаю В прошлом году фильм «направлен на популяризацию космической деятельности России», а также на «прославление» [the] карьера космонавта. ”

Шипенко и Пересильд вместе со своими дублерами Алексей Дудин и Алена Мордовина, Они начали свое обучение В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина 24 мая 2021 года. Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров возглавит миссию МКС-66, запуск которой запланирован на октябрь 2021 года. Олег Артемьев – офицер запаса Шкаплерова. Роскосмос утверждает, что и Шипенко, и Пересильд достаточно здоровы для космических полетов. На случай, если план по съемкам фильма в космосе не удастся, будут готовы космонавты Сергей Корсаков и Дмитрий Петлин, так как они числятся «резервным» экипажем миссии МКС-66. Шкаплеров пробудет на МКС в течение шести месяцев, но съемочная группа из двух человек выйдет под залог, проведя в космосе всего 12 дней.

Программа обучения съемочной группы и резервных копий немного отличается от той, что предлагается астронавтам, но, тем не менее, кажется сложной задачей. Из-за упора на безопасность. как роскосмос объяснять:

Съемочная группа познакомится с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием космического корабля “Союз МС” и российской части Международной космической станции. Они должны знать, как организована деятельность космического корабля и экипажа станции, изучить алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях (декомпрессия, пожар, атмосферная токсичность). Кроме того, операторы и менеджеры будут готовы к возможным нештатным ситуациям, которые могут возникнуть при посадке корабля в различных климатических и географических регионах. Учения были запланированы на базе авиационной лаборатории Ил-76 МДК, которая обеспечивает кратковременные условия невесомости для отработки навыков космических полетов. Тренировочный процесс включает в себя как биомедицинские, так и физические аспекты. Перед вылетом на космодром Байконур основной и резервный экипажи примут участие в комплексных отборочных учениях.

Шипенко надеется получить от 35 до 40 минут экранного времени в космосе, объяснил он во время презентации финансирования. SpaceNews сообщает, что это будут первые кадры, снятые для фильма. Оказавшись на Земле, съемки продлятся до мая 2022 года, а фильм выйдет не позднее конца 2022 года.

Шипенко сказал, что будет работать оператором и визажистом во время съемок фильма в космосе, а также выполнять обязанности режиссера. Что интересно, ожидается, что астронавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции с апреля прошлого года, будут сниматься и появиться в фильме. Пока не известно, будут ли члены экипажа НАСА, ЕКА и ДЖАКСА присоединиться к группе.

Однако проект не лишен проблем. Помимо потребности в дополнительных деньгах, продюсеры недовольны тем, что российские СМИ не обращают особого внимания. , как признал Эрнст во время презентации финансирования.

Проект не привлекает особого внимания и российских ученых, которые жалуются, что фильм отвлекает ценные ресурсы, которые обычно используются для исследования космоса и научных исследований. Стало так плохо, что Роскосмос Удаление Сергей Крикалев, директор по пилотируемым программам Роскосмоса, был отстранен от занимаемой должности в июне после того, как выразил свое несогласие с проектом. Крикалев, который провел в космосе более 800 часов за свою блестящую карьеру космонавта, наконец-то был повторно После жалоб российских СМИ и многих его сверстников, в том числе других космонавтов.

интересный аспект Результатом этой ожидающей миссии является то, что Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай должны будут провести целый год на Международной космической станции. Ребята в настоящее время находятся на борту космической станции и должны были провести в космосе шесть месяцев, но им придется уступить свои места российской съемочной группе. Что ж, поезда с МКС уходят нечасто, что удлиняет стоянку.