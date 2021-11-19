Шахматы: Магнус Карлсен и Ян Непомняччи борются за 2 миллиона долларов в Дубае | Магнус Карлсен

В Дубае приближается нулевой час. Магнус Карлсен и Ян Непомняччи начинают свой 14-матчевый матч за звание чемпиона мира на следующей неделе: церемония открытия состоится в среду, а первая игра — в пятницу. На кону призовой фонд в 2 миллиона долларов, разделенный от 60 до 40, а также личные, деловые и национальные чаяния претендентов.

Карлсен мог бы подкрепить свои претензии на звание величайшего из всех времен, опередив Гэри Каспарова и Бобби Фишера, в то время как Нибо (как его обычно называют и чье имя произносится как Ян) может быть заклинанием, которое создает новую версию позднесоветского . Шахматная империя и десятилетия господства России в ХХ веке.

Если классический раздел заканчивается цифрами от 7 до 7, счет будет рассчитываться по интервальным скоростным играм. Нюбо 31 год, а Карлсен достигнет этого возраста 30 ноября, в день их четвертой игры. Пара была соперницей с тех пор, как впервые встретилась на чемпионате мира до 12 лет. Nybo преуспел в то время, прежде чем Карлсен стал подростком, а репутация россиянина была «талантливой, но неустойчивой». В последние несколько лет Nybo приобрела новый фокус как более серьезный и последовательный игрок, стремящийся достичь вершины.

Карлсен является блокирующим фактором при размещении ставок 1-4, хотя преобладает мнение, что реальные шансы больше 60-40. Нибо был тяжелым соперником для чемпиона, результативность которого в матчах была неутешительной по сравнению с его многочисленными победами в турнирах. И его матч 2016 года против Сержа Карякина, и серия 2018 года против Фабиано Каруаны были равны 6-6 в классическом матче, прежде чем Карлсен доказал свою силу на скорости.

Доминирование России, начавшееся в 1945 году с убедительной победы в радио-матче над Соединенными Штатами, продолжалось на протяжении всего советского периода, за исключением короткого периода для Фишера в 1970-72 годах, и закончилось только после того, как Влад Крамник потерял корону в 2007 году. Успех потому что Небо будет рассматриваться в Москве как важный шаг к возрождению утраченной славы.

Карлсен считает, что классические игры продолжительностью четыре часа и более устарели из-за очень частых розыгрышей и низкой ценности развлечений десятков тысяч онлайн-фанатов по всему миру, которые сейчас смотрят основные матчи. Он предпочитает, чтобы лимит времени по умолчанию был быстрым, два часа или меньше, достаточно быстрым для непрерывной работы, но достаточно медленным, чтобы комментаторы могли объяснить.

В предматчевом интервью New in Chess Карлсен сказал, что он регулярно рассматривает возможность отказа от защиты титула и будет говорить об этом снова после матча. Любой решительный шаг со стороны расширенного тура Meltwater Champions Tour от Play Magnus Group может привести к прямому столкновению с ФИДЕ.

Тщательно разработанные планы обоих лагерей на успешное будущее кажутся все более и более угрожаемыми новой, быстро растущей угрозой. Растущий рейтинг наследного принца Алиреза Фирузджа, 18-летнего и явного наследника глобального престола, подогревает растущий энтузиазм поклонников шахмат во всем мире против Карлсена Фирузджи.

Фирузжа поднялся на третье место в Живые обзоры Бывший иранец в своем дебютном матче во Франции с европейскими командами в Катизе, Словения, который завершится в воскресенье (14:00) и будет смотреть в прямом эфире и бесплатно онлайн.

Фирузжа играет легко и уверенно, вызывая воспоминания о подобных поздних подростковых взлетах Фишера, Гэри Каспарова и Карлсена. Сейчас у него всего 3,7 балла PIR от достижения Карлсена в 2009 году, достигнув 2800 из 18, и может сделать это в эти выходные ..

Общий рейтинг Фирузжи все еще на 59 пунктов отстает от текущего рейтинга Карлсена (2 855), но с учетом его нынешних темпов прогресса общий рекорд норвежца, ставшего первым номером в мире за 19 лет и два месяца, кажется очень большим.

Фирузжа Победа в четвертом раунде В Еврокоманде на него стоит обратить внимание из-за его потрясающей, даже шокирующей концепции в ходах 23 и 24. С его высоким королем замков, охраняемым пешками на a2 и b2, и продвижением черных пешек вперед на b5 и a5 при поддержке черного ферзя и вороны на катушках c и b, Фирузья играет 23 b4! И 24 а4! Стремитесь к технически выигранному эндшпилу.

Не раскрывать своего короля замка, когда шедевры противника собираются для атаки, — это такой базовый совет, что большинство игроков даже не подумают об улучшении белых пешек A и B.

Англичане продолжают борьбу в еврокомандах. После шести из девяти раундов открытая команда была посеяна под пятым номером всего с 7/12, несмотря на то, что все матчи были отыграны против стран, посеянных под номером 20, сильный финиш мог спасти ситуацию.

У англичанок, занимающих 24-е место из 31, дела обстоят хуже. Проиграв все пять игр и получив место из-за подсчета шансов, они сталкиваются с реальным риском финиша прошлого сезона в эти выходные.

Вдали от Карлсена, Небо и Фирузжи Chess.com Онлайн-турнир по скорости, в котором участвуют 16 элитных гроссмейстеров, предлагает бесплатное развлечение для аудитории до 20 000. Матчи проходят в традиционном 90-минутном формате блиц 5 + 1 (пять минут на игру плюс одна секунда на каждое движение. ), 60 1 минута блица 3 + 1 и 30 минут пуля 1 + 1.

В борьба на переднем плане До сих пор пятикратный чемпион США Хикару Накамура одержал победу со счетом 22-10 над восьмикратным чемпионом России Петером Сведлером, который появился в головоломке на этой неделе и решил броском 11-1.

Раньше в тройку лучших игроков входили Карлсен, Фирузжа и Накамура, но Карлсен больше не играет на chess.com, потому что у Play Magnus есть соперник. Chess24.com Место, а сам чемпион мира предпочитает стрелять lichess.org под его рукой Д-р Никтерстен. Фирузжа отказался от скоростных шахмат, по крайней мере, на какое-то время, поскольку 18-летний футболист стремится стать вторым номером в мире.

Единственное поражение Накамуры в четырех спринтерских турнирах было от руки Карлсена в финале 2017. Его внезапное использование Орангутанга 1 b2-b4 в пяти из его игр 3 + 1 вызвало проблемы у Свидлера.

Свое живописное название орангутанг получил, когда в 1924 году в Нью-Йорке его посетили гроссмейстеры. Савилли Тартаковер прихотился к обезьяне и посвятил ей свою следующую игру. Дебют в России называется Сокольский, в честь белорусского мастера, книга о котором показала, насколько опасно позволить черным маневрировать 1 … e5 2 Bb2 f6 3 e4 Bxb4 4 Bc4.

Свидлер в основном придерживался нынешнего предпочтения 1 … e5 2 Bb2 Bxb4 3 Bxe5 Nf6, хотя кажется странным, что фланговая пешка скоро будет заменена центральной. Новый план белых — 4 c3 Ba5 / e7 5 g3, что Карлсен использовал в начале этого года против Аниша Гири.

Прозвище Карлсена доктор Никтерстайн продолжал бросать вызов традиционным методам подготовки к матчу за титул чемпиона мира, играя одноминутные пулевые сессии, которые длились несколько часов. Усталость могла повлиять на вторую половину матча, но победа Карлсена 7,5-5,5 кажется разумным ожиданием.

3790: Мат пять в 1 … N2h3 +! 2 Nxh3 (2 gxf3 Bd4 + аналогично) Bd4 + 3 Nf2 (3 Kf1 Rd1 мат) Rd1 + 4 Bf1 Ne2 + 5 Kh1 Rxf1 мат.