«Я остановилась, чтобы посмотреть, как он тренируется», — Эмма Радокано отдает дань уважения звезде российского тенниса Андрею Рублеву во время их совместной тренировки.

В прошлом году Эмма Радокано написала сказку, когда выиграла свой первый титул Большого шлема на Открытом чемпионате США. Вступив в турнир в качестве квалификационного игрока, Радукану не проиграла ни одного сета на пути к своей крупнейшей победе в титуле. Она победила канадку Лайлу Фернандес в главном матче и выиграла титул US Open 2021 года.

Однако с тех пор, как она выиграла свой самый крупный титул, ей не удавалось постоянно выходить в WTA Tour. Примечательно, что в этом году она досрочно выбыла из турниров. Британская суперзвезда в настоящее время находится в Цинциннати для участия в турнирах Western и Southern Open. В недавнем интервью она похвалила коллегу-теннисиста Андрея Рублева.

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Эмма Радукано высоко оценивает качества Андрея Рублева

На продолжающемся турнире West and South Open в Цинциннати игроки были в хорошем настроении, обмениваясь комплиментами со своими товарищами по команде. Радукану, восхваляя Андрея Рублева, Он сказалИ «Тренироваться вместе с Андреем Рублевым и видеть, как сильно он бьет по мячу, было забавно, потому что я останавливался, чтобы посмотреть, как он тренируется, и тоже пытался так же быстро бить справа».

Кроме того, добавила она, «Это вроде как помогло мне, и я бил его еще сильнее! Хотя Рублев не такой уж большой».

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«Люди могут смотреть на меня как на сумасшедшую», — Эмма Радокано поддерживает себя, несмотря на негативную реакцию на изменения в тренировках.

Рублев в этом году был в хорошей форме, выиграв три титула в Марселе, Дубае и Белграде. Кроме того, в этом сезоне он показал стабильную игру во всех лигах. Однако его кампания в Цинциннати закончилась, когда он дрался с Тейлором Фрицем из США в трехсерийном триллере.

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Радукану изгибается с западной и южной открытых

Как и Рублев, Радокано потерпел душераздирающее поражение в Цинциннати перед четвертьфиналом. Она проиграла своей американской сопернице Джессике Пегуле по сетам подряд. В матче, который длился 1 час 42 минуты, Пегула побежден Радукано 7-5, 6-4.

9 сентября 2021 г .; Флашинг, Нью-Йорк, США; Эмма Радокано из Великобритании празднует победу после матча с Марией Саккари из Греции (без фото) в 11-й день Открытого чемпионата США 2021 года в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг Ассоциации тенниса США. Обязательный кредит: Даниэль Пархизкаран-USA TODAY Sports

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Ранее на турнире Радукану одержала незабываемые победы над двумя бывшими первыми ракетками мира Сереной Уильямс и Викторией Азаренко. Радукану будет стремиться вернуться сильной, поскольку она нацелилась на защиту своего титула US Open.