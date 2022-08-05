75 лет независимости, 75 знаковых моментов индийского спорта: № 66 — Рави Кумар Дахия завоевал серебро в борьбе на Олимпийских играх в Токио

В этом году Индии исполнится 75 лет независимости. Ниже представлена ​​серия, посвященная 75 великим спортивным достижениям индийских спортсменов. звезды спорта Он будет вручать одно выдающееся спортивное достижение каждый день до 15 августа 2022 года.

5 августа 2021 года: Рави Кумар Субурбан выиграл серебро по борьбе на Олимпийских играх в Токио.

Дахия Рави Кумар завоевал серебро, проиграв со счетом 7:4 чемпиону мира Зауру Одживу из России в весовой категории до 57 кг вольным стилем среди мужчин на Олимпийских играх в Токио.

Он стал лишь вторым индийским борцом после Сушила Кумара, завоевавшим серебряную медаль на Играх.

В долгожданном соревновании Ожив быстро вышел вперед, дважды вытолкнув Рави за пределы круга. Рави, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный чемпион Азии, поймал россиянина великолепным тейкдауном слева.

Рано или поздно Ожив вернул себе лидерство и вышел во второй тайм с преимуществом 4:2.

Россиянин удивил Рави одним из своих блестящих ходов и увеличил преимущество до 5-2. Он усилил свой прогресс еще одним удалением.

Рави приложил все усилия, чтобы сломить жесткую защиту Огива и сократить разницу до 7-4. Индиец изо всех сил боролся на последних секундах, но он не смог помешать Огиву добиться редкой чести стать чемпионом мира и Олимпийских игр.

Прежде чем достичь вершины, Рави обыграл серебряного призера всеамериканского чемпионата Оскара Тигреса из Колумбии со счетом 13: 2, болгарского бронзового призера чемпионата мира в одиночном разряде Георгия Вангелова со счетом 14: 4 и двукратного серебряного призера мира Норрислама Санаева из Казахстана.