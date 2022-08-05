75 лет независимости, 75 знаковых моментов индийского спорта: № 66 — Рави Кумар Дахия завоевал серебро в борьбе на Олимпийских играх в Токио

В этом году Индии исполнится 75 лет независимости. Ниже представлена серия, посвященная 75 великим спортивным достижениям индийских спортсменов. звезды спорта Он будет вручать одно выдающееся спортивное достижение каждый день до 15 августа 2022 года.
5 августа 2021 года: Рави Кумар Субурбан выиграл серебро по борьбе на Олимпийских играх в Токио.
Дахия Рави Кумар завоевал серебро, проиграв со счетом 7:4 чемпиону мира Зауру Одживу из России в весовой категории до 57 кг вольным стилем среди мужчин на Олимпийских играх в Токио.
Он стал лишь вторым индийским борцом после Сушила Кумара, завоевавшим серебряную медаль на Играх.
В долгожданном соревновании Ожив быстро вышел вперед, дважды вытолкнув Рави за пределы круга. Рави, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный чемпион Азии, поймал россиянина великолепным тейкдауном слева.
Рано или поздно Ожив вернул себе лидерство и вышел во второй тайм с преимуществом 4:2.
Россиянин удивил Рави одним из своих блестящих ходов и увеличил преимущество до 5-2. Он усилил свой прогресс еще одним удалением.
Рави приложил все усилия, чтобы сломить жесткую защиту Огива и сократить разницу до 7-4. Индиец изо всех сил боролся на последних секундах, но он не смог помешать Огиву добиться редкой чести стать чемпионом мира и Олимпийских игр.
Прежде чем достичь вершины, Рави обыграл серебряного призера всеамериканского чемпионата Оскара Тигреса из Колумбии со счетом 13: 2, болгарского бронзового призера чемпионата мира в одиночном разряде Георгия Вангелова со счетом 14: 4 и двукратного серебряного призера мира Норрислама Санаева из Казахстана.
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