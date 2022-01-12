Apple выпускает небольшие обновления iOS 15.2.1 и iPadOS 15.2.1

Сегодня Apple выпустила незначительные обновления 15.2.1 для айфон И айпад пользователей, программа выходит через месяц после Apple Выпущены iOS 15.2 и iPadOS 15.2. с участием Множество улучшений.
Обновление iOS 15.2.1 и iPadOS 15.2.1 можно загрузить бесплатно, а программное обеспечение доступно на всех подходящих устройствах по беспроводной сети в приложении «Настройки». Чтобы получить доступ к новому программному обеспечению, выберите «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».
Согласно примечаниям к выпуску Apple для обновления, оно устраняет проблему, из-за которой сообщения отправляются через файл. iCloud Ссылка не скачивается и ошибка исправлена третьей стороной Карплей Приложения не реагируют на ввод.
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