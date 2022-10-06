Apple iPhone 15 можно будет заряжать через USB-C после одобрения закона ЕС

Покупатели пробуют новые iPhone в магазине Apple Store, где серия iPhone 14 поступит в продажу 16 сентября 2022 года в Шанхае, Китай. ВКГ | Китайская оптическая группа | Гетти Изображений

Яблоко Аналитики говорят, что, возможно, грядущий iPhone будет поставляться с зарядкой USB-C после того, как европейский закон об обычных зарядных устройствах стал на шаг ближе к тому, чтобы стать реальностью. Во вторник законодатели в Европейском парламенте одобрили закон, требующий, чтобы электронные устройства, включая сотовые телефоны, планшеты и камеры, продаваемые в Европейском союзе, были оснащены зарядным портом USB Type-C к концу 2024 года. В настоящее время Apple использует собственные зарядные устройства Lightning, которые отличаются от USB-C. Но это может измениться с iPhone 15, следующей версии флагманского смартфона. «Теперь неизбежно, что Apple сдастся и перейдет на USB-C на iPhone 15, когда он появится в 2023 году», — сказал Бен Вуд, главный аналитик CCS Insight, в заметке ранее на этой неделе.

«Я думаю, что Apple уже перешла на USB-C на MacBook и iPad Pro, поэтому переход начался. iPhone 14 был очень итеративным, поэтому iPhone 15 мог бы стать большим шагом в дизайне. Так что сейчас самое время внести изменения», — сказал Вуд в более поздних комментариях для CNBC. Ходят слухи, что Apple изучает USB-C для iPhone 15, который можно было бы назвать следующим устройством, если сохранятся традиционные соглашения об именах. в мае, Блумберг Она упомянула, что Apple тестирует будущие модели iPhone с зарядкой USB-C, но они не будут выпущены до 2023 года.

Если Apple перейдет на USB-C в следующем году, Брайан Ма, аналитик технологической отрасли IDC, сказал, что американский технологический гигант внесет изменения в iPhone во всем мире, а не только в Европейском союзе. «Скорее всего, им было бы разумнее приложить все усилия к этому универсально популярному зарядному устройству, а не делать отдельные детали, если только они не думают, что действительно производят намного больше. [money] Среди этих зарядных устройств, аксессуаров и подобных вещей они все еще стоят того, чтобы сохранить этот класс», — сказал Ма в интервью CNBC «Squawk Box Asia» в среду. «В своем доме они уже готовятся и готовятся к возможности того, что это произойдет через пару лет», — добавил он. Это изменение сделает зарядные порты Apple совместимыми с конкурентами, включая Samsung, которые уже используют USB-C.