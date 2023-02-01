Crew Motorfest анонсирован для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, ПК и Luna

издатель Юбисофт и разработчик Башня из слоновой кости Ubisoft объявить Команда Моторфеста к Плейстейшен 5И серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ ПК (эпические игры Store и Ubisoft Store) и Луна. Он будет запущен в 2023 году.

Пользователи могут Участие к Команда Моторфеста Инсайдерская программа теперь дает возможность протестировать игру перед выпуском.

Вот обзор игры через Ubisoft:

О Добро пожаловать на Моторфест! Присоединяйтесь к уникальному фестивалю и испытайте лучшее, что может предложить автомобильная культура в прекрасном открытом мире Гавайев. Ключевая особенность последняя глава в Команда франшиза — Команда Моторфеста зависит от наследия Команда Франшиза, чтобы сделать его лучшим открытым миром ДействиеОпыт работы с цепным приводом. Приготовьтесь к гонкам по городским улицам Гонолулу, спускайтесь со склонов пепельного вулкана, Приключение Глубоко в пышном тропическом лесу, дрейфуйте по извилистым горным дорогам или просто отдохните на солнечном пляже.

— Команда Моторфеста зависит от наследия Команда Франшиза, чтобы сделать его лучшим открытым миром ДействиеОпыт работы с цепным приводом. Приготовьтесь к гонкам по городским улицам Гонолулу, спускайтесь со склонов пепельного вулкана, Приключение Глубоко в пышном тропическом лесу, дрейфуйте по извилистым горным дорогам или просто отдохните на солнечном пляже. Оаху превратился в моторный рай — вечнозеленый фестиваль автомобильной культуры в основе игры, моторфест Он поселился на прекрасном острове Оаху, входящем в состав Гавайского архипелага. В одиночку или со своей командой приезжайте и исследуйте эту прекрасную новую игровую площадку за рулем сотен самых легендарных автомобилей.

— вечнозеленый фестиваль автомобильной культуры в основе игры, моторфест Он поселился на прекрасном острове Оаху, входящем в состав Гавайского архипелага. В одиночку или со своей командой приезжайте и исследуйте эту прекрасную новую игровую площадку за рулем сотен самых легендарных автомобилей. моторфест Это никогда не заканчивается — Фестиваль позволит вам достичь своего списка желаний за рулем с помощью серии специально разработанных гонок, тематических мероприятий и других уникальных испытаний. Как бы вы ни наслаждались автомобилями и вождением, есть что-то для вас!

Посмотрите тизер-трейлер и первый дневник разработчиков ниже. Посмотреть первые скриншоты в галерее.

трейлер

За рулем №1