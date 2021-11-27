Cyberpunk 2077 получил «очень положительный» рейтинг пользователей в Steam • Eurogamer.net

Позиция Cyberpunk 2077 в Steam недавно улучшилась — теперь она имеет «Очень положительный» рейтинг пользователей и является одной из самых продаваемых игр на платформе.

Cyberpunk 2077 потерпел катастрофу при запуске и нанес серьезный ущерб репутации разработчика CD Projekt, от которой она еще не оправилась. Дела пошли очень плохо. CD Projekt изменил принцип работы Параллельно разрабатывать несколько игр AAA и расширений и начинать продвигать только те разработки, которые скоро будут выпущены.

Но Cyberpunk 2077 получил «в основном положительный» рейтинг пользователей Steam на протяжении всего периода Fallout. Недавняя 50-процентная скидка (24,99 фунтов стерлингов меньше 49,99 фунтов стерлингов) вывела боевую научно-фантастическую игру на второе место в списке самых продаваемых игр Steam — уступая только Football Manager 2022 — и вызвала избыток новых положительных комментариев от игроков.

Это привело к повышению рейтинга пользователей Steam до «Очень положительного», чему способствовали тысячи положительных отзывов (и гораздо меньшее количество отрицательных) с 24 ноября.

«Несмотря на сложный запуск, я решил получить игру сейчас, получил много удовольствия от игры и обнаружил лишь несколько незначительных ошибок», Книги пользователей Steam Golden Ireland.

Это достаточно важный момент для менеджера задач Cyberpunk 2077 Боуи Саско, чтобы отправить его в Twitter и сказать: «Вы не можете себе представить, что это значит для меня».

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На этой неделе руководитель CD Projekt Адам Кисински настоял на том, чтобы Компания не продаетсяОн предсказал, что Cyberpunk 2077 будет считаться «очень хорошей игрой» в долгосрочной перспективе.

Работа над обновлениями продолжается. Cyberpunk 2077, безусловно, сейчас находится в лучшем положении, чем был при запуске, хотя предстоит еще много работы. Бесплатное обновление для версий PlayStation 5, Xbox Series X и S. к 2022 году.