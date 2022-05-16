Daikin приостанавливает деятельность в России — Cooling Post

Бельгия: Daikin — последний производитель кондиционеров и тепловых насосов, приостановивший деятельность в России после вторжения на Украину.

Японский производитель объявил в своем заявлении: «Европейские подразделения Daikin приостановили свой бизнес в России из-за текущего состояния экономики, логистики и т. д.».

Кроме того, как и другой производитель Mitsubishi Electric, Daikin Europe пожертвует 1 миллион евро Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) для поддержки гуманитарной помощи людям в Украине и лицам, перемещенным в результате конфликта.

Daikin также пожертвует продукты для приюта беженцев и учебных заведений, а сотрудники Daikin Europe также соберут средства для поддержки соотечественников и их семей.

Масацуго Минака, генеральный директор Daikin Industries и председатель совета директоров Daikin Europe, сказал: «Daikin Europe имеет более 1000 украинских сотрудников, работающих на двух наших заводах в Чехии и во многих других компаниях нашей группы. сложной ситуации в их родной стране, и мы надеемся, что мир вернется к миру и безопасности как можно скорее.Daikin будет продолжать внимательно следить за ситуацией и обеспечивать безопасность и безопасность наших сотрудников, а также сотрудничать с гуманитарной помощью усилия.»

Продукция Daikin продается в России через четырех дистрибьюторов — Daichi, United Elements Group, Thermotrade и DAC.

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