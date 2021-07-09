Deep Dive Dubai: открылся самый глубокий бассейн в мире

Бассейн Deep Dive Dubai наполнен 14 миллионами литров пресной воды – размером с шесть бассейнов олимпийского размера – и как минимум в четыре раза больше, чем любой другой бассейн для ныряния в мире. Гиннесс наградил ее Самый глубокий бассейн для дайвинга Обращение 27 июня.

Температура воды поддерживается на уровне 30 ° C (86 ° F), что является комфортной температурой для ношения тонкого гидрокостюма для дайвинга или купальных костюмов.

Объект предлагает как фридайвинг, так и фридайвинг. Дип Дайв Дубай

Затонувший город и студия подводного кино

Крытый бассейн расположен в здании площадью 1500 квадратных метров в форме устрицы, что является данью истории ОАЭ как страны, занимающейся дайвингом за жемчугом.

Но, пожалуй, самой большой звездой Deep Dive Dubai является подводный город в бассейне. Дайверы могут исследовать «заброшенные» квартиры затонувшего города и поиграть в подводный бассейн в коридорах. Внутри бассейна установлены новейшие системы освещения и звука, чтобы создать иную атмосферу.

Бассейн также служит подводной киностудией – самой большой в этом районе. Рядом на объекте есть редакционная комната для СМИ.

Deep Dive Dubai предлагает курсы для начинающих и сертифицированных дайверов. Дайверы также могут самостоятельно исследовать бассейн и подводный город после экскурсии с одним из местных гидов по дайвингу.

Около 56 камер было установлено вокруг бассейна, чтобы обеспечить безопасность дайверов за каждым углом. Здесь также есть самая современная барокамера в регионе – на 12 человек – на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

«В мире довольно много бассейнов для глубокого погружения, но этот более интересен», – сказал CNN Джаррод Яблонски, директор Deep Dive Dubai. «Он не только глубже и больше, но и эффект затонувшего города делает его Следующим Мировым Порядком.

«Есть так много вещей, которые несправедливо называть плавательным бассейном».

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Не посещайте вершину Бурдж-Халифа сразу после Deep Dive Dubai.

В дайвинг-комплексе также есть ресторан с большими окнами и телевизионными экранами, что позволяет семьям и друзьям, не занимающимся дайвингом, наблюдать за происходящим с земли.

А если вы забыли, насколько глубоким является бассейн, Deep Dive Dubai разместил на своем веб-сайте уведомление для тех, кто планирует в следующий раз посетить культовую башню Бурдж-Халифа.

«Не посещайте вершину небоскреба после погружения», – говорится в сообщении.

«После любого погружения рекомендуется подождать 18-24 часа, прежде чем подняться на высоту более 300 метров (1000 футов). Однако при посещении самого высокого здания в мире нет никакого риска в дайвинге».