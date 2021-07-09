Deep Dive Dubai: открылся самый глубокий бассейн в мире

Температура воды поддерживается на уровне 30 ° C (86 ° F), что является комфортной температурой для ношения тонкого гидрокостюма для дайвинга или купальных костюмов.
Объект предлагает как фридайвинг, так и фридайвинг.
Дип Дайв Дубай
Затонувший город и студия подводного кино
Крытый бассейн расположен в здании площадью 1500 квадратных метров в форме устрицы, что является данью истории ОАЭ как страны, занимающейся дайвингом за жемчугом.
Но, пожалуй, самой большой звездой Deep Dive Dubai является подводный город в бассейне. Дайверы могут исследовать «заброшенные» квартиры затонувшего города и поиграть в подводный бассейн в коридорах. Внутри бассейна установлены новейшие системы освещения и звука, чтобы создать иную атмосферу.
Бассейн также служит подводной киностудией – самой большой в этом районе. Рядом на объекте есть редакционная комната для СМИ.
Deep Dive Dubai предлагает курсы для начинающих и сертифицированных дайверов. Дайверы также могут самостоятельно исследовать бассейн и подводный город после экскурсии с одним из местных гидов по дайвингу.
Около 56 камер было установлено вокруг бассейна, чтобы обеспечить безопасность дайверов за каждым углом. Здесь также есть самая современная барокамера в регионе – на 12 человек – на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
«В мире довольно много бассейнов для глубокого погружения, но этот более интересен», – сказал CNN Джаррод Яблонски, директор Deep Dive Dubai. «Он не только глубже и больше, но и эффект затонувшего города делает его Следующим Мировым Порядком.
«Есть так много вещей, которые несправедливо называть плавательным бассейном».
Вы когда-нибудь играли в настольный футбол, если никогда не играли в него под водой?
Дип Дайв Дубай
Не посещайте вершину Бурдж-Халифа сразу после Deep Dive Dubai.
В дайвинг-комплексе также есть ресторан с большими окнами и телевизионными экранами, что позволяет семьям и друзьям, не занимающимся дайвингом, наблюдать за происходящим с земли.
А если вы забыли, насколько глубоким является бассейн, Deep Dive Dubai разместил на своем веб-сайте уведомление для тех, кто планирует в следующий раз посетить культовую башню Бурдж-Халифа.
«Не посещайте вершину небоскреба после погружения», – говорится в сообщении.
«После любого погружения рекомендуется подождать 18-24 часа, прежде чем подняться на высоту более 300 метров (1000 футов). Однако при посещении самого высокого здания в мире нет никакого риска в дайвинге».