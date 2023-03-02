G20: платформа Индии для глобального лидерства

Группа двадцати родилась в результате азиатского финансового кризиса 25 лет назад. Его повысили до проведения встреч глав правительств после глобального финансово-экономического кризиса десять лет спустя. Однако сегодня организация, именующая себя «главным форумом международного экономического сотрудничества», похоже, зашла в тупик, поскольку министры иностранных дел Японии (в настоящее время председательствующей в «Большой семерке») и Южной Кореи отказываются участвовать во встрече в Дели, России и Китай. Евросоюз публично придерживался разных позиций по войне на Украине.

В качестве лидера G-20 в этом году Индия может наблюдать за тем, как это происходит, как это произошло на встрече министров финансов в Бангалоре, или укреплять организацию. Но для последнего Индия должна была бы выступить против вторжения Владимира Путина в Украину. Нельзя спрятаться за аргументом России и Китая о том, что война и политика не являются прерогативой G20. Война в Украине влияет на мировую экономику, изменение климата, ядерную стабильность и принципы Устава ООН, которые поддерживают верховенство права в международных отношениях. Первое и второе занимают центральное место в повестке дня Индии как президента в этом году; Без двух других G20 не может функционировать.

Трудный путь для Индии

На состоявшейся на прошлой неделе встрече министров финансов G20, когда группа впервые не смогла договориться об итоговом документе, Индия оказалась в неудобном положении, поскольку ей пришлось объяснять, поддерживает ли она резюме своего президента, в котором указывалось, что большинство стран осудила российское вторжение, Украина отказалась применить или угрожать применением ядерного оружия.

Министр финансов Нирмала Ситхараман не подтвердила, входит ли Индия в это большинство. Вопрос о позиции Индии был правильным: двумя днями ранее Нью-Дели воздержался при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, призывающем к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине», что было поддержано большинством из 141 страны, проголосовавшей за услуга. . Индия и еще 31 страна, включая Китай и Пакистан, воздержались от призыва к России вывести свои войска с Украины и прекратить боевые действия.

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Есть время оставить дверь открытой для диалога с двумя сторонами конфликта, и есть время считать, что сидение в стороне упущено. Эта энергия была потрачена в Бангалоре на преодоление оговорок Индии относительно того, чтобы вообще называть вторжение г-на Путина в Украину войной (Индия хотела назвать конфликт кризисом), а это означало, что время было потрачено впустую на обсуждения реструктуризации долга и регулирования криптовалюты, темы Индия указала, что хотела бы, чтобы Ассамблея сосредоточила на этом внимание. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки отметил, что российское вторжение перевернуло «основы мирового порядка», из-за чего «Большой двадцатке» «трудно участвовать в конструктивном обсуждении».

Осуждение российского вторжения в Украину — это не поддержка Соединенных Штатов или поощрение расширения НАТО: речь идет о соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности, закрепленных в Уставе ООН, на что повлияли военные действия России на Украине с заявленным намерением смены режима. подорван. Это также те же самые принципы, на которые Индия полагалась при международной поддержке в четырех войнах, которые она вела с момента обретения независимости.

Обеспокоенность носит глобальный характер: это не только европейская проблема. Война повлияла на цены на нефть и газ, усугубила инфляцию и нарушила мировые поставки продовольствия и цены, усугубив уязвимость миллионов жизней в некоторых частях Африки и Азии. Более того, это усилило ядерный риск не только в виде угроз применения ядерного оружия, но и угроз украинским атомным электростанциям, которые в прошлом году подверглись прямой бомбардировке.

Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, сообщил, что «все до единого» из «столпов» агентства в области ядерной безопасности и сохранности «скомпрометированы».

Война на Украине может затянуться, превратившись в итоге в замороженный конфликт. Чем дольше это будет продолжаться, тем слабее будет становиться Россия — изолированная и отчужденная большинством развитых экономик — и, следовательно, более зависимая от Китая в плане рынков, политического прикрытия и, возможно, даже оружия. Ирония в том, что она не принимает чью-либо сторону, означает, что Индия помогает России стать государством-клиентом Китая. В то же время отказ Индии признать российскую агрессию такой, какая она есть, означает, что даже в группе G-20, которую она возглавляет в этом году, решительные действия по отражению российской агрессии в качестве прелюдии к восстановлению некоторой глобальной стабильности тяготеют к меньше. Коалиции желающих внутри этой большей группы.

Возобновление обязательств

После того, как министр финансов Индии и Украины Сергей Марченко отклонил приглашение выступить на собрании в Бангалоре, Япония в качестве председателя G7 пригласила его на сайд-встречу, на которой G7 подтвердила свои финансовые обязательства перед Украиной и обсудила дальнейшие санкции против России. Таким образом, Индия оказалась в странном положении, принимая группу, но держась подальше от основной вечеринки, где происходят все действия.

По иронии судьбы, в прошлом году Индия сыграла жизненно важную роль, помогая Балийскому саммиту прийти к консенсусу, а заключительный документ перекликается с замечанием премьер-министра Нарендры Моди президенту Путину о том, что «сейчас не время для войны». Было бы трагедией, если бы Индия спасла саммит на Бали, но проиграла бы саммит в Нью-Дели, потому что не смогла занять позицию в поддержку принципов другой международной организации.

Приянджали Малик — писатель и комментатор.