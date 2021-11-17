Instagram может скоро попросить пользователей проверить себя с помощью видео-селфи

Instagram просит некоторых пользователей отправить видео-селфи, показывающее их лицо под разными углами, чтобы убедиться, что они настоящие люди, по словам Скриншоты размещены в Твиттере Автор Мэтт Наварра, консультант по социальным сетям. Социальная сеть давно борется с учетными записями ботов, которые могут оставлять спам, беспокоить людей или использовать их для искусственного увеличения количества лайков или подписчиков, и вполне вероятно, что Meta (ранее Facebook, материнская компания Instagram) изучает это Чтобы помочь ограничить распространение ботов на платформе.

в соответствии с Разработчики XDAКомпания начала тестирование этой функции в прошлом году, но столкнулась с техническими проблемами. несколько пользователи У вас есть упомянул Вам необходимо сделать видео-селфи, чтобы подтвердить существующую учетную запись.

Другой автор Twitter, Беттина Маккалиенталь, Опубликовать скриншот Из экрана справки для шага, на котором вы сделали селфи, на видео — он повторяет, что смотрит «во все уголки вашего лица», чтобы доказать, что вы настоящий человек, и показывает экран проверки, чтобы его увидели несколько человек.

Неясно, проходит ли эта функция в настоящее время тестирование или медленно развертывается — я сделал несколько попыток создать схематично выглядящую учетную запись Instagram и никогда не брался за видео-вызов. Мета не сразу ответила на запрос о комментарии или развертывании функции.

Этот шаг может удивить некоторых, учитывая, что Последнее мета-объявление это будет Отключить функцию распознавания лиц. Компания также владеет Повторять с тех порНесмотря на это, была отключена только определенная функция Facebook, а не использование Meta для распознавания лиц в целом. Сообщение под снимком экрана также указывает на то, что функция вообще не будет использовать распознавание лиц и что видео будет удалено через 30 дней.

Обещание Meta не хранить и не передавать данные может не успокоить некоторых пользователей, которые еще не доверяют Facebook. Люди могут помнить время, когда Ошибка при разрешении злоумышленникам доступа Личная информация о днях рождения пользователей Instagram (которая Вскоре вас попросят предоставить возможность использования приложения.) только с DM. Конечно, Instagram больше не удаляет эту информацию о дне рождения, как говорится в видео-селфи, но было бы сложно обвинить людей (особенно несовершеннолетних или тех, кто хочет остаться анонимным) за то, что они чувствуют себя некомфортно, предоставляя эти данные.