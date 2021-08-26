Leaker подтверждает, что Apple Watch Series 7 имеют размер 45 мм

Ранее на этой неделе анонимный пользователь, известный как UnclePan, поделился в Weibo некоторыми подробностями о предстоящем Apple Watch серии 7который, по его словам, Будет выпускаться в 41 мм и 45 мм.. Теперь другой осведомитель поверхностно подтвердил ту же самую информацию, показывая часть ремешка Apple Watch с этикеткой «45 мм».

Картина исходит из Дуанрю, у которого неоднозначная репутация в отношении утечек. Пользователь в Twitter поделился изображением того, что выглядит как кожаный ремешок с петлей для Apple Watch. Однако вместо «44 мм» этот ремешок для часов получил название «45 мм».

Хотя это фото легко подделать, есть основания полагать, что на самом деле это ремешок для часов Apple Watch следующего поколения.

Некоторое время ходят слухи о том, что Apple Watch Series 7 получит совершенно новый дизайн с плоскими рамками и обновленными экранами. Однако недавний слух показал, что Apple немного увеличит размер экранов Apple Watch с 40 мм и 44 мм до 41 мм и 45 мм соответственно.

Однако это не обязательно означает, что корпус Apple Watch станет больше. BloombergМарк Горман заявил в июне, что Дисплей Apple Watch Series 7 будет иметь более тонкие рамки, что согласуется со слухами о чуть большем экране. UnclePan также сообщил, что ремешки для часов от предыдущих версий Apple Watch по-прежнему будут совместимы с новым дизайном Apple Watch Series 7.

До Apple Watch Series 4 Apple предлагала Apple Watch в версиях 38 мм и 42 мм. Даже с новым дизайном старые ремешки для часов остались совместимыми с серией 4 и более поздними версиями, так что на этот раз то же самое может быть справедливо и с серией 7.

Ожидается, что Apple представит Apple Watch Series 7 вместе с линейкой iPhone 13 в сентябре.

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