Nikon официально представила 45,7-мегапиксельную камеру Z9 с видео 8K и скоростью серийной съемки 20 кадров в секунду.

Компания Nikon официально представила свою новую флагманскую беззеркальную камеру, а также 5500 долларов, 45,7 мегапикселей Z9 С видео 8K 30p и непрерывной съемкой в ​​формате RAW со скоростью до 20 кадров в секунду. это первая камера nikon Использовать многослойный датчик со встроенной памятью, обеспечивающий очень высокую скорость чтения. Фактически, Nikon настолько уверен в электронном затворе, что полностью отказался от механического затвора, поэтому Z9 – первая профессиональная камера высокого класса без него.

Благодаря этому высокоскоростному датчику (который имеет такое же количество мегапикселей, что и Z7 II), Z9 позволяет синхронизировать вспышку до 1/200 секунды, что кажется самой быстрой скоростью синхронизации для электронного затвора. Она также должна сделать ее очень устойчивой к роллету, что очень важно, если камера будет использоваться для спортивной или динамичной фотосъемки.

Более быстрый датчик позволяет производить серийную съемку в формате JPEG со скоростью до 30 кадров в секунду или изображения RAW со скоростью 20 кадров в секунду. Если вы хотите получить 11 мегапикселей, вы можете делать снимки с потрясающей скоростью 120 кадров в секунду. Как и в других камерах с многослойной матрицей, в Nikon Z значительно улучшена буферизация, что позволяет снимать до 1000 кадров одновременно с использованием либо JPEG, либо новых (высокоэффективных) алгоритмов сжатия RAW.

Nikon

Система автофокусировки (AF) Nikon также является совершенно новой и более широко используется для алгоритмов искусственного интеллекта. очень похоже на Камера Canon EOS R3Теперь он может отслеживать широкий спектр целей, включая глаза, лица и тела людей, а также собак, кошек, птиц, самолеты, поезда, мотоциклы и велосипеды. И, в отличие от других камер с искусственным интеллектом, нет необходимости сообщать ей, что вы снимаете – камера обнаружит это, если вы установите для нее значение «Авто» (или вы можете установить тип объекта вручную). Он также предлагает систему «3D-слежения», очень похожую на то, что вы можете найти в зеркальных фотокамерах Nikon. Все это соответствует назначению Z9 как камеры для съемки спорта / боевиков / дикой природы.

Nikon также улучшил свою внутреннюю систему стабилизации (которую она называет «Подавление вибраций» или VR). Теперь он может сочетать систему стабилизации объектива и интерьер для более стабильного видео или менее размытых фотографий. Для начала это будет доступно только с несколькими объективами: Nikkor Z 70-200m F / 2.8, Z MC 105mm f / 2.8 VR и недавно анонсированным Z 100-400mm F / 4.5-5.6 VR S.

Качество видео не менее впечатляет, как насмехался Nikon. Ранее в этом году. Z3 сможет захватывать 8K при 30p при запуске вместе с чрезмерным 4K 30p из захвата 8K, который должен быть невероятно резким. Если вы не возражаете против объединения пикселей или пропуска строк, вы также сможете снимать 4K со скоростью до 120 кадров в секунду.

Галерея: беззеркальный фотоаппарат Nikon Z9 | 14 фото

Галерея: беззеркальный фотоаппарат Nikon Z9 | 14 фото

Для начала вы сможете захватывать эти форматы с разрешением до 10 бит, используя кодеки Long GOP H.264 или H.265. Кроме того, Nikon предлагает очень полезную опцию для захвата видео со сжатием ProRes 422 HQ, которое легко редактировать прямо с камеры.

Однако позже все будет поинтереснее. Nikon планирует представить будущее обновление прошивки, которое обеспечит захват 12-бит 8K 60 кадров в секунду в новом собственном формате N-RAW или с захватом Apple ProRes RAW HQ 4K / 60p. Nikon обещает, что сможет снимать мультиплексированные сэмплы 4K / 30p в течение более двух часов при «обычных» температурах.

Z9 имеет большое профессиональное шасси с элементами управления там, где вы ожидаете, кроме перемещенной кнопки питания и кнопки AF рядом с передней частью. Использует два слота CFexpress типа B (обратно совместим с XQD) для максимальной производительности серийной съемки видео и фото. Новая большая батарея EN-EL18d рассчитана на 740 снимков на одной зарядке с использованием ЖК-дисплея или 700 снимков с включенным электронным видоискателем.

Nikon

У него OLED-видоискатель с разрешением 3,69 миллиона точек и частотой обновления всего 60 кадров в секунду, но Nikon сказал, что он всегда обеспечивает такую ​​скорость и никогда не снижает ее, что бы вы ни делали. ЖК-экран имеет всенаправленную заднюю часть и не является полностью шарнирным экраном, но вы можете наклонить экран вверх, чтобы смотреть на себя.

В Z9 компания Nikon объединила некоторые из лучших аспектов камеры Canon EOS R3, Sony A1 и ее сочетаний в одном большом корпусе. По скорости съемки он немного уступает этим моделям, да и электронный видоискатель на бумаге не очень впечатляет. Тем не менее, похоже, что Nikon превзошел Sony и Canon с точки зрения характеристик видео, особенно когда прибывает обновление прошивки – хотя нам придется подождать и посмотреть, не упадет ли автофокус видео. Nikon Z9 поступит в США к концу года в 5500 долл. США Только для тела.

Помимо камеры, Nikon также выпустила два новых приложения: NX MobileAir и NX Tether. NX MobileAir позволяет фотографам передавать изображения на смартфон на высокой скорости через USB-кабель, а затем загружать их через 5G. Он также поддерживает функции редактирования изображений, такие как обрезка и редактирование метаданных IPTC. В то же время приложение NX Tether позволяет снимать в привязанной студии, так что фотографии редактируются сразу после съемки.

Никон тоже объявить Пара зум-объективов, модели Nikkor Z 24-120mm F / 4 S и Nikkor Z 100-400mm F / 4.5-5.6 (1100 и 2700 долларов соответственно), а также адаптер для объектива FTZ II FX. Кроме того, компания обновила Z объектив дорожной карты С объективом 400 мм f / 2.8 TC VR и моделями 600 мм и 800 мм в дороге. Пока нет информации о том, когда они приедут.