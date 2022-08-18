Western and Southern Open: Ига Святек терпит поражение от Мэдисон Киз в Цинциннати. новости тенниса

Мэдисон Киз потрясла Игу Святека тем, что вышла в четвертьфинал Western и Southern Open, что еще больше нарушило подготовку первой ракетки мира к US Open.

Святек, которая выиграла свою 50-ю игру в году в предыдущем раунде, сохранила четыре матч-пойнта, но была далека от своего лучшего результата в проигрыше со счетом 6-3 6-4 в четверг, вылетев еще раз из своего второго подряд турнира чемпионата за последние 16 лет. этапы.

Киз, чемпионка Цинциннати 2019 года, ни разу не добралась до Польки Святек в двух предыдущих встречах, но американка была намного эффективнее благодаря своим сильным отдачам и ударам с земли, пять раз преодолевая первую ракетку мира.

«Очевидно, что у меня было две игры с двумя матч-пойнтами, но я так счастлива, что смогла одержать победу», — сказала Киз после того, как одержала свою первую в карьере победу на первом месте в мире. Это очень сильно ударило по мне, поэтому я очень рад, что получил это за пояс».

Святек жаловался, что теннисные мячи, используемые в женских играх на чемпионате США, отличались от мячей, используемых мужчинами, а в игре с Кизом лучший посев совершил несколько невынужденных ошибок и дважды сломался в первом сете.

Перерыв на туалет между сетами мало помог Свиятек восстановить самообладание, поскольку Киз твердо взяла себя в руки и повела во втором сете со счетом 5:0.

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В четвертьфинале Киз сыграет с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной.





Подавая, чтобы остаться в матче, Святек сохранила два матч-пойнта и вдохновила ее на победу в следующих четырех матчах, поскольку Киз совершил несколько фолов, но только отсрочил неизбежное, поскольку Киз разбил Святек до победы победным ударом справа.

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Киз встретится со следующим чемпионом Уимблдона Елена Рыбакинакоторая обыграла Элисон Риске-Амритрай со счетом 6-2, 6-4 и вышла в четвертьфинал, в то время как Анас Жабер, занявший второе место на Уимблдоне и занявший пятое место, был нокаутирован Чехией. Петра Квитова.

Жабер плохо выступил в первом сете с четырьмя двойными ошибками, но тунисец храбро сражался во втором сете и довел матч до точки плей-офф. Однако Жабер чахла под палящим солнцем, и хотя она спасла два матчбола, Квитова обеспечила себе место в четвертьфинале.

Медведев разгромил Шаповалова и вышел в четвертьфинал

Первая ракетка мира Даниил Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 7:5, 7:5 в четверг и вышел в четвертьфинал в Цинциннати, прежде чем защитить свой титул US Open.

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Даниил Медведев защитит свой титул US Open в конце этого месяца.





Медведев из России подозрительно рано выбыл из турнира Canadian Masters в этом месяце, но преодолел ранние ошибки в финальном дополнительном турнире Большого шлема этого года, обменявшись с Шаповаловым, прежде чем снова сломаться в 11-м иннинге.

Расстроенный Шаповалов получил предупреждение за удар ракеткой, когда Медведев, выигравший турнир в 2019 году, завершил первый сет. Медведев потерял всего четыре очка на первой подаче во втором сете и ни разу не получил брейк, поскольку Шаповалов спас пять брейк-пойнтов, прежде чем проиграть свою подачу в предпоследнем матче.

«Матч был очень напряженным, и я чувствовал, что он (а) большой», — сказал Медведев. «Моя цель состояла в том, чтобы оставаться там во всех возможных точках».

Лица Тейлор Фриц В следующем раунде победитель Индиан-Уэллса вернулся после сета, чтобы победить россиянина Андрея Рублева 6-7 (4) 6-2 7-5 на центральном корте.

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Тейлор Фриц сыграет с Медведевой в четвертьфинале





Матч Рублева ухудшился, когда Фриц набрал форму, разбив американца в третьей и пятой партиях второго сета и забив в счет победителей вдвое больше, чем его соперник. Фриц спас три брейк-пойнта в напряженной шестой игре плей-офф, прежде чем реализовать свой брейк-пойнт в одиннадцатом иннинге.

греческий Стефанос Циципас У него были некоторые проблемы с победой над Диего Шварцманом 6-3 6-3 чуть более чем за 90 минут после того, как аргентинец допустил девять двойных ошибок.

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